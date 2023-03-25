Тухель: «Бавария» могла бы побороться за чемпионский титул АПЛ»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель считает, что его команда могла бы побороться за чемпионский титул Английской премьер-лиги. Напомним, ранее немец возглавлял на туманном альбионе лондонский «Челси».

«Безусловно, Английская премьер-лига является исключительным турниром. Это был мой самый крупный вызов в Европе. У «Баварии» есть состав, который вполне мог бы побороться за чемпионский титул АПЛ. Состав хорош как в плане качества, так и в плане глубины», – заявил Тухель на пресс-конференции.

Тухель был уволен из «Челси» на старте нынешнего сезона. В четвертьфинале Лиги чемпионов «Бавария» встретится с командой из АПЛ – «Манчестер Сити».