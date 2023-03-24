«Бавария» продолжит платить Нагельсманну, пока Юлиан не найдёт новый клуб

Мюнхенская «Бавария» продолжит платить зарплату тренеру Юлиану Нагельсманну, несмотря на его увольнение. Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, немец продолжит получать зарплату до тех пор, пока не найдёт себе новую команду.

Отметим, что зарплата Нагельсманна в «Баварии» составляет около 8 миллионов евро в год. Ранее сообщалось, что в приглашении Юлиана заинтересованы два клуба – лондонский «Тоттенхэм» и мадридский «Реал».

Напомним, «Бавария» собирается назначить вместо Нагельсманна бывшего тренера «Челси» и «ПСЖ» Томаса Тухеля, который в своё время как раз помог Юлиану начать тренерскую карьеру.