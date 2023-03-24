Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» продолжит платить Нагельсманну, пока Юлиан не найдёт новый клуб

24 Марта 2023 • 12:59 Комментировать
Бавария
...
Боруссия Д
01.04 19:30

Мюнхенская «Бавария» продолжит платить зарплату тренеру Юлиану Нагельсманну, несмотря на его увольнение. Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, немец продолжит получать зарплату до тех пор, пока не найдёт себе новую команду.

Отметим, что зарплата Нагельсманна в «Баварии» составляет около 8 миллионов евро в год. Ранее сообщалось, что в приглашении Юлиана заинтересованы два клуба – лондонский «Тоттенхэм» и мадридский «Реал».

Напомним, «Бавария» собирается назначить вместо Нагельсманна бывшего тренера «Челси» и «ПСЖ» Томаса Тухеля, который в своё время как раз помог Юлиану начать тренерскую карьеру.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Юлиан Нагельсманн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАВАРИЯ БОРУССИЯ Д
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Марта
12:59 · Германия. Бундеслига
«Бавария» продолжит платить Нагельсманну, пока Юлиан не найдёт новый клуб
12:33 · Германия. Бундеслига
Тухель отказался возглавлять «ПСЖ»
12:26 · Англия. Премьер-лига
Гравенберх летом не покинет «Баварию», несмотря на интерес «Ливерпуля»
12:22 · Германия. Бундеслига
Лидеры «Баварии» ополчились против Нагельсманна
11:27 · Германия. Бундеслига
Тухель заинтриговал руководство «Баварии» своими идеями
11:18 · Германия. Бундеслига
Канчельскис считает, что Головину стоило перейти в «Боруссию»
11:16 · Германия. Бундеслига
Раскрыты две причины увольнения Нагельсманна из «Баварии»
10:34 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн был удивлён решением «Баварии»
09:56 · Германия. Бундеслига
Реакция Канселу на увольнение Нагельсманна из «Баварии»
09:45 · Германия. Бундеслига
Уткин отреагировал на приход Тухеля в «Баварию»
08:22 · Германия. Бундеслига
Названа причина, почему «Бавария» выбрала Тухеля
07:53 · Германия. Бундеслига
«Бавария» договорилась с Тухелем
07:24 · Англия. Премьер-лига
Нагельсманн может стать тренером «Тоттенхэма»
23 Марта
20:28 · Германия. Бундеслига
Гришин — о Головине: «Какие 40 миллионов?! Я думаю, он и 15 не стоит» 1
17:54 · Англия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» нашёл замену Фирмино в сборной Франции
Все новости
Рекомендуем