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Тухель: «Контракт до 2025 года? Меня это не особо волнует»

25 Марта 2023 • 16:56 Комментировать
Бавария
...
Боруссия Д
01.04 19:30

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель не обеспокоен тем, что подписал со своим клубом контракт всего лишь до лета 2025 года.

«Для меня это не особо важно. Чувствую себя комфортно, смотря на срок контракта. Если дела будут складываться хорошо, мы постараемся продлить сотрудничество. Если кто-то будет несчастлив, всё может измениться. В качестве первого шага я постараюсь отблагодарить руководство за доверие», – сказал Тухель на пресс-конференции.

Напомним, из трёх своих последних клубов Тухель уходил из-за конфликта с руководством. Томас в сентябре был уволен из лондонского «Челси» за то, что холодно общался с новыми владельцами.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Тухель
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БАВАРИЯ БОРУССИЯ Д
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