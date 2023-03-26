«Бавария» не планировала расставаться с Нагельсманном до лета, но Тухель не собирался ждать

Томас Тухель, недавно возглавивший «Баварию», надавил на руководство клуба при переговорах

Ещё совсем недавно мюнхенцы не намеревались расставаться с Юлианом Нагельсманном по ходу кампании, предпочитая дождаться лета, однако Тухель не хотел ждать до конца сезона. Как сообщает журналист Рафаэль Хонигштайн, экс-рулевой «Челси» открыто заявил, что хочет получить работу прямо сейчас, а в ином случае будет готов отправиться в другой клуб.

Ранее сообщалось, что на следующую неделю у Тухеля был запланирован вылет в Лондон для переговоров с «Тоттенхэмом», который в скором времени может расстаться с Антонио Конте.