Звёзды «Манчестер Сити» провели беседу с Беллингемом

Футболисты «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн и Джек Грилиш уговаривают Джуда Беллингема перебраться в их команду.

19-летний полузащитник дортмундской «Боруссии» давно интересен «горожанам», однако на него также претендуют другие гранды европейского футбола. Кроме того, руководство «шмелей» пытается продлить контракт с восходящей суперзвездой.

По информации журналиста Бена Джейкобса, Эрлинг Холанн и Джек Грилиш уже провели с Беллингемом личную беседу, в рамках которой попытались убедить англичанина перейти в «Манчестер Сити» в летнее трансферное окно.

Трансферная стоимость Джуда Беллингема оценивается порталом Transfermarkt в 120 млн евро.