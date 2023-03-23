«Реал» готов предложить Беллингему зарплату в размере 10 миллионов евро

Стало известно, какую зарплату мадридский «Реал» будет готов предложить полузащитнику Джуду Беллингему, который летом с большой долей вероятности покинет дортмундскую «Боруссию». По информации от издания Marca, «королевский клуб» предложит футболисту 10 миллионов евро в год.

Это довольно скромная цифра, если посмотреть на зарплатную ведомость «Реала». Самым высокооплачиваемым игроком команды является Эден Азар, получающий более 31 миллиона евро в год. За трансфер Беллингема дортмундская «Боруссия» хочет получить около 150 миллионов евро.

В этом сезоне Джуд отметился 4 голами и 4 результативными передачами.