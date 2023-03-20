Киммих: «Мы не заслужили победить в матче с «Байером»

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих признал, что его команда не заслужила победы во вчерашнем матче с леверкузенским «Байером», который завершился поражением мюнхенцев со счётом 1:2.

«Мы сделали недостаточно во многих зонах. Несмотря на это, мы ушли на перерыв с преимуществом в один мяч, а затем проиграли из-за двух пенальти. В целом я признаю, что мы не заслужили победить в этом матче», – заявил Киммих в интервью после поражения от «Байера», из-за которого «Бавария» потеряла лидерство в Бундеслиге, пропустив вперёд «Боруссию» Дортмунд.

Киммих вчера стал единственным автором гола в составе «Баварии».