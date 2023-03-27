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Тухель вряд ли позовёт Хаверца в «Баварию»

27 Марта 2023 • 20:41 Комментировать
Бавария
...
Боруссия Д
01.04 19:30

Атакующий полузащитник «Челси» Кай Хаверц по-прежнему не является трансферной целью «Баварии».

Ранее в СМИ сообщалось о возможном переходе немецкого игрока в мюнхенский клуб после завершения сезона, что вскоре было опровергнуто авторитетными источниками. Как информирует журналист Флориан Плеттенберг, «Бавария» по-прежнему не намерена подписывать Хаверца, несмотря на приход Томаса Тухеля на пост главного тренера. Специалист отлично знаком с 23-летним игроком и высоко оценивает его способности, но вряд ли воссоединится с ним в Мюнхене.

Трансферная стоимость Кая Хаверца оценивается порталом Transfermarkt в 60 млн евро. Его контракт с «Челси» рассчитан до 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Бавария Томас Тухель Кай Хаверц трансферы футбола - лето 2023
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БАВАРИЯ БОРУССИЯ Д
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