Левандовски: «Клопп может быть для тебя отцом, который всё время помогает»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски рассказал о характере наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа. Напомним, поляк выступал под руководством немца в составе дортмундской «Боруссии».

«У Юргена отличный характер. Он может быть для тебя отцом, который всё время тебе помогает. Но Клопп также умеет подстёгивать вперёд», – цитирует Левандовски издание ESPN.

Напомним, именно Клопп пригласил Левандовски в Бундеслигу, когда возглавлял дортмундскую «Боруссию». Под руководством немца поляк вырос в одного из лучших бомбардиров в мире, выиграв два чемпионата Германии и однажды сыграв в финале Лиги чемпионов.