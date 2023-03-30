Агент Райса не встречался с представителями «Баварии»

Мюнхенская «Бавария» не рассматривает вариант с трансфером полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса. Ранее появились слухи, согласно которым агент англичанина встретился с представителями «Баварии», но как сообщает в социальных сетях журналист Кристиан Фальк, эта информация не соответствует действительности.

Недавно «Баварию» возглавил Томас Тухель, который хотел заполучить Райса в бытность тренером лондонского «Челси». Тем не менее, Деклан вряд ли окажется в Мюнхене в следующем сезоне – как минимум из-за цены в районе 100 миллионов евро, которую не готова заплатить «Бавария».

В конце следующего сезона у Райса заканчивается контракт с «Вест Хэмом». В гонке за игроком пока лидирует «Арсенал».