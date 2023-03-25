Тухель: «Не терпится провести первый матч против «Боруссии» Дортмунд»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель поделился ожиданиями от своего первого матча во главе мюнхенцев, который состоится в чемпионате Германии против дортмундской «Боруссии». Напомним, Тухель ранее возглавлял «шмелей» с 2015 по 2018 год.

«Передо мной стоит большой вызов – стартовый матч против дортмундской «Боруссии». Это самый большой матч в немецком футболе. Игра обретает особенную важность, учитывая, что «Боруссия» опережает нас на одно очко в турнирной таблице, а также нынешнюю форму дортмундцев. С нетерпением жду этого матча», – сказал Тухель на пресс-конференции.

В 2023 году «Боруссия» не смогла выиграть всего один из всех своих матчей в Бундеслиге.