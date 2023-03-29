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Чемпионат Германии. Бундеслига

Травма Горецки оказалась несерьёзной

29 Марта 2023 • 10:38 Комментировать
Бавария
...
Боруссия Д
01.04 19:30

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Леон Горецка получил повреждение во вчерашнем матче за сборную Германии против Бельгии. Журналист Флориан Плеттенберг в социальных сетях сообщает, что травма игрока оказалась несерьёзной. По версии источника, хавбек просил у тренерского штаба доиграть матч до конца, но Ханс-Дитер Флик всё равно решил заменить подопечного.

Напомним, уже первого апреля «Баварии» предстоит сыграть в очень важном матче против дортмундской «Боруссии» в рамках Бундеслиги. Если мюнхенцы победят, то вернут себе лидерство в чемпионате.

Ранее Горецка выразил разочарование увольнением Юлиана Нагельсманна из «Баварии». Новым тренером клуба стал Томас Тухель.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Леон Горецка
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БАВАРИЯ БОРУССИЯ Д
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