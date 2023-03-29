Травма Горецки оказалась несерьёзной

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Леон Горецка получил повреждение во вчерашнем матче за сборную Германии против Бельгии. Журналист Флориан Плеттенберг в социальных сетях сообщает, что травма игрока оказалась несерьёзной. По версии источника, хавбек просил у тренерского штаба доиграть матч до конца, но Ханс-Дитер Флик всё равно решил заменить подопечного.

Напомним, уже первого апреля «Баварии» предстоит сыграть в очень важном матче против дортмундской «Боруссии» в рамках Бундеслиги. Если мюнхенцы победят, то вернут себе лидерство в чемпионате.

Ранее Горецка выразил разочарование увольнением Юлиана Нагельсманна из «Баварии». Новым тренером клуба стал Томас Тухель.