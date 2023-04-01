Дебютант Тухель выбрал состав «Баварии» на матч с «Боруссией»

В субботу Томас Тухель дебютирует на должности главного тренера «Баварии». Команда будет принимать дортмундскую «Боруссию» в ключевом матче Бундеслиги. Тухель принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Зоммер, Упамекано, де Лигт, Павар, Киммих, Горецка, Сане, Коман, Чупо-Мотинг, Дэвис, Мюллер.

На текущий момент «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии. От «Боруссии» команда Томаса Тухеля отстаёт на один зачётный балл.

Матч между «Баварией» и «Боруссией» стартует в 19:30 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовой трансляции.