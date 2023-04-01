Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Дебютант Тухель выбрал состав «Баварии» на матч с «Боруссией»

01 Апреля 2023 • 18:34 Комментировать
Бавария
1:0
Боруссия Д
1 1.53 X 5.00 2 5.80
1-й тайм

В субботу Томас Тухель дебютирует на должности главного тренера «Баварии». Команда будет принимать дортмундскую «Боруссию» в ключевом матче Бундеслиги. Тухель принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Зоммер, Упамекано, де Лигт, Павар, Киммих, Горецка, Сане, Коман, Чупо-Мотинг, Дэвис, Мюллер.

На текущий момент «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии. От «Боруссии» команда Томаса Тухеля отстаёт на один зачётный балл.

Матч между «Баварией» и «Боруссией» стартует в 19:30 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовой трансляции.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Тухель
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАВАРИЯ БОРУССИЯ Д
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Фрайбург Фрайбург
Герта Герта
1
1
1.71 3.90 5.00
Видео
Окончен
Вольфсбург Вольфсбург
Аугсбург Аугсбург
2
2
1.60 4.30 5.40
Видео
Окончен
Унион Берлин Унион Берлин
Штутгарт Штутгарт
3
0
1.94 3.55 4.10
Видео
Окончен
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Майнц Майнц
0
3
1.43 4.90 7.20
Видео
Окончен
Шальке 04 Шальке 04
Байер Л Байер Л
0
3
3.85 3.70 1.96
Видео
18 мин
Бавария Бавария
Боруссия Д Боруссия Д
1
0
1.50 5.20 5.60
Видео
02.04.23 в 16:30
Кёльн Кёльн
Боруссия М Боруссия М
2.17 3.60 3.35
Видео
02.04.23 в 18:30
Вердер Вердер
Хоффенхайм Хоффенхайм
2.55 3.50 2.75
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 01 Апреля
19:31 · Германия. Бундеслига
Экс-тренер «Локомотива» может получить работу в Бундеслиге
19:00 · Германия. Бундеслига
«Бавария» - «Боруссия» Дортмунд: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
18:34 · Германия. Бундеслига
Дебютант Тухель выбрал состав «Баварии» на матч с «Боруссией»
18:31 · Германия. Бундеслига
«Вольфсбург» успел отыграть оба гола у «Аугсбурга»
18:28 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» сокрушительно проиграл «Майнцу»
18:27 · Германия. Бундеслига
«Фрайбург» не смог дожать «Герту»
18:26 · Германия. Бундеслига
«Унион» за тайм разгромил «Штутгарт»
18:25 · Германия. Бундеслига
Гол Азмуна помог «Байеру» прервать успешную серию «Шальке»
13:11 · Германия. Бундеслига
Дест не хочет переходить в «Унион» Берлин
12:42 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» продаст Забитцера, если получит подходящее предложение»
12:18 · Германия. Бундеслига
Лам отреагировал на увольнение Нагельсманна из «Баварии»
12:09 · Германия. Бундеслига
Коло-Муани выбрал между «Баварией», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед»
11:47 · Германия. Бундеслига
«Реал» может потратить 40 млн евро на нового защитника
11:04 · Германия. Бундеслига
Ковач: «Я знаю, что почувствовал Нагельсманн после увольнения»
10:49 · Германия. Бундеслига
Тюрам не перейдёт в «Интер»
Все новости
Рекомендуем