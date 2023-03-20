«Альтах» уволил Клозе с поста главного тренера

Легендарный немецкий форвард, а ныне начинающий тренер Мирослав Клозе, увы, потерпел неудачу на тренерском мостике австрийского клуба «Альтах». По информации Bild, с немецким специалистом решили прекратить сотрудничество из-за результатов команды.

«Мы решили, что команде для достижения цели нужен новый импульс. Наша цель – остаться в лиге», - цитирует источник Георга Фиштетича, являющегося спортивным директором «Альтаха».

В клубе отметили, что у Клозе есть потенциал для того, чтобы в будущем стать успешным тренером и пожелали бывшему нападающему успехов в дальнейшей карьере.

Клозе возглавил «Альтах» восемь месяцев назад, на данный момент в чемпионате Австрии «Альтах» с 17 очками замыкает турнирную таблицу на 12 месте.