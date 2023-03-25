Тухель планировал провести переговоры с «Тоттенхэмом» во вторник

Новый главный тренер «Баварии» Томас Тухель мог оказаться в «Тоттенхэме».

Руководство «шпор» подыскивает замену уходящему Антонио Конте, и немецкий специалист считался одним из главных претендентов на пост. Во вторник Тухель должен был отправиться в Лондон для переговоров с «Тоттенхэмом», однако в дело вмешалась «Бавария», сходу предложившая рулевому контракт.

Напомним, что Томас Тухель был официально представлен в качестве нового наставника мюнхенцев в пятницу. Тогда же стало известно и об увольнении с должности Юлиана Нагельсманна.

Контракт Тухеля с «Баварией» рассчитан до конца сезона 2024/25.