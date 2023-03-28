«Бавария» может составить конкуренцию «Манчестер Юнайтед» в борьбе за форварда «Брайтона»

Мюнхенская «Бавария» положила глаз на нападающего из Английской премьер-лиги. Речь идёт о форварде «Брайтона» Эване Фергюсоне, который также находится в шорт-листе «Манчестер Юнайтед».

По информации от журналиста Грэма Бэйли, «Бавария» также следит за прогрессом Фергюсона в нынешнем сезоне. 18-летний ирландец отметился тремя голами и двумя результативными передачами в этом розыгрыше Английской премьер-лиги.

Ранее ходили слухи о том, что «Брайтон» не намерен отпускать Фергюсона ближайшим летом. Сам игрок также хотел бы остаться в нынешней команде, чтобы продолжать прогрессировать, получая регулярное игровое время.