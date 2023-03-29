«Бавария» не заинтересована в трансфере Ковачича

Полузащитник «Челси» Матео Ковачич не входит в сферу интересов мюнхенской «Баварии». По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, в стане «красной машины» не обсуждается кандидатура хорвата, ведь в клубе и так достаточно высококлассных игроков в центре полузащиты.

Напомним, ранее появились слухи о том, что новый тренер «Баварии» Томас Тухель хочет воссоединиться с Ковачичем, которого тренировал в лондонском «Челси». Тем не менее, если верить источнику, эти слухи не соответствуют действительности.

У 28-летнего Ковачича в конце следующего сезона заканчивается контракт с «Челси». Ранее к хорвату также приписывали интерес со стороны другого английского клуба – «Манчестер Сити».