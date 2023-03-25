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Тухель: «У «Баварии» один из самых талантливых составов в Европе»

25 Марта 2023 • 15:53 Комментировать
Бавария
...
Боруссия Д
01.04 19:30

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель оценил уровень состава, который есть в его распоряжении. Напомним, немецкий специалист вчера был официально назначен новым наставником мюнхенцев, заменив на своём посту Юлиана Нагельсманна.

«Победы в ДНК у «Баварии». Нынешний состав команды один из самых талантливых и сильных в Европе. Не могу дождаться начала работы с этими игроками. С такими футболистами можно бороться за все трофеи», – заявил Тухель на пресс-конференции.

Напомним, Тухель ранее возглавлял дортмундскую «Боруссию», против которой проведёт свой первый матч у руля «Баварии» первого апреля.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Тухель
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БАВАРИЯ БОРУССИЯ Д
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