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«Ливерпуль» теряет веру в трансфер Беллингема

20 Марта 2023 • 11:40 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ливерпуль
01.04 14:30

«Ливерпуль» всё менее верит в возможность осуществления трансфера Джуда Беллингема из дортмундской «Боруссии». По информации от журналиста Дэвида Орнштейна, у «красных» сейчас мало шансов подписать 19-летнего англичанина.

Таким образом, двумя главными претендентами на трансфер Беллингема остаются мадридский «Реал» и «Манчестер Сити». Первые при этом не хотят платить за полузащитника требуемые 150 миллионов евро.

Напомним, «Ливерпуль» рискует не попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон. Команда отстаёт от топ-4 на семь очков, имея при этом два матча в запасе.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Манчестер Сити Боруссия Дортмунд трансферы футбола - лето 2023 Джуд Беллингем
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ЛИВЕРПУЛЬ
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