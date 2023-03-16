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Агуэро: «Альварес отлично вписывается в футбол Гвардиолы»

16 Марта 2023 • 22:30 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ливерпуль
01.04 14:30

Бывший футболист «Манчестер Сити» Серхио Агуэро высказался о прогрессе своего соотечественника Хулиана Альвареса.

Сегодня 23-летний нападающий продлил с «горожанами» контракт до 2028 года.

«Хулиан обладает безупречным характером: он спокоен, полностью сосредоточен и всегда готов учиться. Думаю, все это поняли уже в первые месяцы его нахождения в клубе.

Альварес не только забивает голы, но и постоянно оказывает давление на соперников, способен комбинировать с партнёрами. Он идеально подходит Гвардиоле. Хулиан доказал, что является талантливым футболистом, соответствующим требованиям «Манчестер Сити», – приводят английские СМИ слова Агуэро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Серхио Агуэро Хулиан Альварес
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ЛИВЕРПУЛЬ
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