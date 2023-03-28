В борьбе за Вейгу появился фаворит

Полузащитник «Сельты» Габри Вейга в следующем сезоне с большой долей вероятности окажется в Английской премьер-лиге. Как сообщает издание Marca, фаворитом на трансфер испанца стал «Манчестер Сити».

Если верить источнику, «горожане» будут готовы заплатить требуемые отступные в размере 40 миллионов евро. Более того, команда Хосепа Гвардиолы предложит футболисту пятилетний контракт с зарплатой в размере 10 миллионов евро в год.

Напомним, Вейгу ранее также связывали с мадридским «Реалом», лондонским «Арсеналом» и «Ливерпулем». 20-летний игрок в этом сезоне забил 9 голов в чемпионате Испании.