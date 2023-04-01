Манчестер Сити - Ливерпуль: где смотреть прямую трансляцию онлайн

В главном матче дня в Англии сыграют «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Лучшие команды прошлого сезона в этом году не являются конкурентами, так как «красные» со старта застряли в середине таблицы и лишь сейчас подбираются к зоне Лиги чемпионов. «Горожане» также далеки от первого места, которое с отрывом в восемь очков занимает «Арсенал». Считается, что у команды Хосепа Гвардиолы сегодня хорошие шансы на победу и обострение чемпионской интриги.

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