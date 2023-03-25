Гюндоган сфокусирован на выступлениях за «Манчестер Сити», игрок пока не думает о будущем

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган пока не думает о своём будущем. По информации от City Xtra, хавбек сфокусирован на том, чтобы как можно успешней завершить сезон и помочь своей команде завоевать все возможные трофеи. Напомним, «Манчестер Сити» сейчас борется за чемпионство в АПЛ, а также за победу в Кубке Англии и Лиге чемпионов.

В конце сезона у Гюндогана заканчивается контракт с командой Хосепа Гвардиолы, но игрок ещё не определился с будущим. В услугах полузащитника активно заинтересована каталонская «Барселона», которая хочет заполучить футболиста летом на правах свободного агента.