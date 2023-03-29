«Ливерпуль» не ведёт переговоры о трансфере Брозовича

Между «Ливерпулем» и полузащитником «Интера» Марсело Брозовичем не было никаких контактов. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

При этом, по информации источника, 30-летний футболист имеет все шансы покинуть итальянский клуб грядущим летом.

Ранее сообщалось, что интерес к полузащитнику «Интера» проявляет испанская «Барселона».

Действующий контракт Брозовича с миланским клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Хорватии в 28 миллионов евро.

В текущем сезоне хорватский футболист провёл за «Интер» 21 матч и отметился в них двумя забитыми мячами.