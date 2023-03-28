Аке: «В один момент я понял, что мне многое предстоит доказать в «Манчестер Сити»

Защитник «Манчестер Сити» Натана Аке рассказал, как переживал травмы после перехода в команду летом 2020 года. Напомним, в своей дебютной кампании в составе «горожан» нидерландец пропустил 27 матчей из-за различных повреждений.

«Когда я получил несколько травм в начале своей карьеры в «Манчестер Сити», я задавал себе несколько вопросов. Я спрашивал себя: достоин ли я находиться в этой команде? Делаю ли достаточно, чтобы играть в старте? В конце концов, травмы прошли. Я понял, что мне многое предстоит доказать», – заявил Аке в интервью журналисту Джеку Кенмару.

Аке в этом сезоне является основным защитником «Манчестер Сити», хотя прошлым летом мог покинуть команду.