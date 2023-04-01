Грилиш провёл перерыв матча с «Ливерпулем» в туалете

В субботу «Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» со счётом 4:1 в календарном матче Премьер-лиги. Атакующий полузащитник Джек Грилиш провёл качественную игру – он отметился голом и голевым пасом на партнёра. При этом футболист столкнулся с проблемами со здоровьем. Давая комментарий для BT Sport после финального свистка, Грилиш признался, что с утра его тошнило, а перерыв матча он провёл в туалете.

Следующий матч чемпионата Англии «Манчестер Сити» проведёт 8 апреля – против «Саутгемптона» на поле соперника. Дальше команду Хосепа Гвардиолы ждёт игра Лиги чемпионов против «Баварии».