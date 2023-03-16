Нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес официально продлил контракт с клубом.

Как и ожидалось, новое соглашение 23-летнего аргентинца рассчитано до 2028 года. Об этом сообщает пресс-служба «горожан».

«Хулиан показал впечатляющий прогресс. Мы хотим, чтобы у нас он продолжил своё развитие и вырос в одного из сильнейших нападающих мирового футбола», – отметил спортивный директор клуба Чики Бегиристайн.

Хулиан Альварес стал автором десяти забитых мячей и трёх результативных передач в 33 матчах за команду Хосепа Гвардиолы в текущем сезоне. Ряды «Манчестер Сити» форвард пополнил в начале 2022 года, перебравшись из аргентинского «Ривер Плейт».