​Клопп хочет сохранить «старичка» Милнера

Летом в «Ливерпуле» намечается серьёзная перестройка состава. Казалось, что «старичку» Джеймсу Милнеру укажут на выход, но нет. Главный тренер мерсисайдской команды Юрген Клопп хочет, чтобы клуб подписал с 37-летним футболистом новое трудовое соглашение. Об этом рассказывает Football Insider.

Действующий контракт Джеймса Милнера с «Ливерпулем» рассчитан до завершения нынешнего сезона. Футболист отличается универсализмом – он может играть как в центре полузащиты, так и на фланге обороны.

В сезоне 2022/2023 Джеймс Милнер провёл 32 матча. В них полузащитник отметился двумя голевыми передачами.