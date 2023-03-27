Филлипс решил покинуть «Манчестер Сити» летом

Полузащитник «Манчестер Сити» Кэлвин Филлипс готов сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

27-летний футболист недоволен своим положением в команде Хосепа Гвардиолы, о чём уже неоднократно сообщалось ранее. По обновлённой информации 90min, хавбек настроен уйти летом, так как боится потерять место в сборной Англии перед Евро-2024. Интерес к Филлипсу проявляют «Лестер», «Ньюкасл» и «Вулверхэмптон». «Манчестер Сити», как отмечается, не будет мешать игроку уйти, если он запросит трансфер. Один из вероятных сценариев – аренда с опцией последующего выкупа.

Кэлвин Филлипс перешёл в «Манчестер Сити» из «Лидса» прошлым летом за 49 млн евро. Его нынешняя стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 35 млн евро.