«Манчестер Сити» не планирует продавать Филлипса летом

«Манчестер Сити» грядущим летом не планирует расставаться со своим полузащитником Кэлвином Филлипсом. По информации от инсайдера Пита О’Рурка, главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола пока не хочет отпускать англичанина, который прошлым летом перебрался в команду из «Лидса».

Напомним, Филлипс в нынешнем сезоне получил несколько травм, из-за которых начало его карьеры на «Этихаде» выдалось не очень удачным. Более того, Гвардиола ранее говорил, что игроку нужно время для того, чтобы адаптироваться к стилю команды.

Ранее сообщалось, что Филлипса ближайшим летом будет готов приобрести «Ньюкасл».