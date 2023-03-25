«Манчестер Сити» усердно работает, чтобы вернуть Холанна в строй к матчу с «Ливерпулем»

«Манчестер Сити» всё ещё надеется, что лучший бомбардир команды Эрлинг Холанн успеет восстановиться к матчу следующего тура Английской премьер-лиги против «Ливерпуля». По информации от Liverpool Echo, «горожане» активно работают над восстановлением норвежца.

Напомним, Холанн получил травму, находясь в расположении сборной Норвегии. Нападающий уже вернулся на тренировочную базу «Манчестер Сити», чтобы побыстрее восстановиться.

Холанн в этом сезоне забил 42 гола во всех турнирах. 22-летний Эрлинг является лучшим бомбардиром Английской премьер-лиги, а также Лиги чемпионов.