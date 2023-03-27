В «Манчестер Сити» по-прежнему верят, что Холанн восстановится к матчу с «Ливерпулем»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн может залечить травму до поединка Премьер-лиги против «Ливерпуля».

На прошлой неделе 22-летний форвард покинул расположение сборной Норвегии из-за повреждения. Недавно он вернулся в расположение своего клуба, где уже проходит реабилитацию с целью как можно скорее восстановить физические кондиции. Как сообщает журналист Джек Гаган, в скором времени медицинский штаб проведёт обследование, по итогам которого будет выявлена степень готовности лучшего бомбардира Премьер-лиги к игре с «Ливерпулем», запланированной на 1 апреля.

В активе Эрлинга Холанна 42 забитых мяча в 37 матчах за «горожан» в текущем сезоне.