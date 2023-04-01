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Салах открыл счёт в матче с «Манчестер Сити»

01 Апреля 2023 • 14:55 Комментировать
Манчестер Сити
1:1
Ливерпуль
1 1.65 X 4.15 2 5.10
1-й тайм

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах открыл счёт в центральном матче тура Английской премьер-лиги против «Манчестер Сити», который проходит на «Этихад Стэдиум».

На 17-й минуте матча египтянин поразил ворота «горожан» после передачи Диогу Жоту. Напомним, в первом круге Салах забил победный гол в ворота «Манчестер Сити» на «Энфилде». Сегодняшний гол Мохаммеда стал для него одиннадцатым в ворота «Манчестер Сити».

«Горожане» в случае поражения рискуют отстать от «Арсенала» на 12 очков в чемпионской гонке. Это произойдёт в том случае, если «Манчестер Сити» сегодня проиграет, а «Арсенал» выиграет у «Лидса».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Сити Мохамед Салах
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ЛИВЕРПУЛЬ
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