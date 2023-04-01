Салах открыл счёт в матче с «Манчестер Сити»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах открыл счёт в центральном матче тура Английской премьер-лиги против «Манчестер Сити», который проходит на «Этихад Стэдиум».

На 17-й минуте матча египтянин поразил ворота «горожан» после передачи Диогу Жоту. Напомним, в первом круге Салах забил победный гол в ворота «Манчестер Сити» на «Энфилде». Сегодняшний гол Мохаммеда стал для него одиннадцатым в ворота «Манчестер Сити».

«Горожане» в случае поражения рискуют отстать от «Арсенала» на 12 очков в чемпионской гонке. Это произойдёт в том случае, если «Манчестер Сити» сегодня проиграет, а «Арсенал» выиграет у «Лидса».