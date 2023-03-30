Холанн не тренировался сегодня с «Манчестер Сити»

Лучший бомбардир «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн пропустил сегодняшнюю тренировку своей команды накануне матча против «Ливерпуля». Об этом сообщает британское издание Sky Sports.

Отметим, что Холанн ранее получил травму в расположении сборной Норвегии, из-за чего досрочно вернулся на тренировочную базу «Манчестер Сити». В клубе выражали надежду на то, что нападающий вернётся в строй к матчу с «Ливерпулем», который состоится первого апреля. Тем не менее, сейчас участие Эрлинга в этой игре является маловероятным.

Холанн забил 28 голов в этом розыгрыше Английской премьер-лиги. Во всех турнирах на счету норвежца 42 гола за клуб.