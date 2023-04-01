Гвардиола – первый тренер, обыгравший Клоппа 10 раз

В субботу «Манчестер Сити» добился крупной победы над «Ливерпулем». «Горожане» пропустили первыми, но ещё в первом тайме сравняли счёт, а во втором оформили разгром – 4:1.

Как сообщает Football Talk, Хосеп Гвардиола стал первым тренером, обыгравшим Юргена Клоппа 10 раз.

Набрав три очка в принципиальном поединке, «Манчестер Сити» сократил отставание от лидирующего в Премьер-лиге «Арсенала» до пяти очков. На текущую минуту команды провели одинаковое количество игр в чемпионате.

Следующий матч Премьер-лиги «Манчестер Сити» проведёт 8 апреля – против «Саутгемптона» на поле соперника.