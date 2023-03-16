«Ювентус» нацелился на защитника «Манчестер Сити»

Центральный защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт может продолжить карьеру в Серии А.

28-летний игрок проводит не самый удачный сезон, довольно редко попадая в стартовый состав «горожан». Уже по окончании сезона клуб может расстаться с центрбеком. Как сообщает журналист Маттео Моретто, в борьбу за Лапорта включился «Ювентус», ведущий поиски нового левого центрального защитника. За ситуацией испанца также следят другие представители Серии А. Осложнить сделку может финансовая составляющая вопроса.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Эмерика Лапорта в 30 млн евро. В 15 матчах нынешней кампании он отметился одним ассистом.