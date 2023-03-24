«Ливерпуль» полтора года назад интересовался Вирцем, но отказался платить 55 миллионов евро

«Ливерпуль» полтора года назад мог пополнить свои ряды полузащитником леверкузенского «Байера» Флорианом Вирцем. По информации от журналиста Жака Тальбо, мерсисайдский клуб действительно интересовался немцем, но отказался платить требуемые 55 миллионов евро.

С тех пор Вирц добился большого прогресса, поэтому сейчас леверкузенский «Байер» собирается требовать за Вирца минимум 100 миллионов евро. Впрочем, Флориан вряд ли покинет команду ближайшим летом.

В данный момент наиболее активный интерес к Вирцу проявляют три клуба, среди которых нет «Ливерпуля». Немца хотят приобрести мадридский «Реал», «Барселона» и «Бавария».