Леви до сих пор не может простить себя за продажу Уокера в «Манчестер Сити»

Президент «Тоттенхэма» Даниэль Леви до сих пор жалеет о том, что в 2017 году продал защитника Кайла Уокера в «Манчестер Сити». По информации от журналиста Иана Лэдимена, руководитель «шпор» до сих пор не может простить себя за это решение.

Более того, Леви решил больше не продавать своих ключевых игроков в «Манчестер Сити». Это проявилось летом 2021 года, когда «горожане» настойчиво хотели приобрести нападающего Гарри Кейна, но получили отказ.

Напомним, Уокер с момента своего перехода в «Манчестер Сити» четырежды становился чемпионом Англии. 32-летний защитник в скором времени должен продлить контракт с «горожанами».