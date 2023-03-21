«Реал» может купить Лукаку

Мадридский «Реал» следующим летом может провернуть шокирующий трансфер. По информации от Mail Sport, «королевский клуб» рассматривает вариант с приобретением нападающего Ромелу Лукаку, который в нынешнем сезоне выступает в аренде за «Интер».

Права на бельгийца до сих пор принадлежат лондонскому «Челси», который летом 2021 года выложил за футболиста 113 миллионов евро. В нынешнем сезоне Лукаку забил всего 3 гола за «Интер» в чемпионате Италии. «Нерадзурри» не намерены выкупать бельгийца на постоянной основе.

«Реал» может воспользоваться ситуацией и заполучить Лукаку грядущим летом по скидке.