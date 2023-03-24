Конате: «Нет никаких сожалений по поводу матча с «Реалом»

Защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате заявил, что у него нет никаких сожалений по поводу поражения «Реалу» в Лиге чемпионов. Напомним, мерсисайдцы проиграли мадридскому клубу оба матча в ⅛ финала и вылетели с турнира.

«Нет никаких сожалений по поводу матчей с «Реалом». Если рассчитать разные сценарии, я задаю себе вопрос: что я мог сделать иначе? Отвечая на него я понимаю, что сделал абсолютно всё, что мог», – цитирует Конате Daily Mirror.

Напомним, «Ливерпуль» всерьёз рискует не попасть в следующий розыгрыш Лиги чемпионов. В Английской премьер-лиге команда отстаёт на 7 очков от «Тоттенхэма», который занимает четвёртую строчку.