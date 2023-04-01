Клопп рассказал, готов ли «Ливерпуль» потратить более 100 млн евро на одного игрока

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп поведал о трансферных планах клуба.

Текущий сезон складывается для мерсисайдцев крайне неудачно, и, как известно, клуб планирует серьёзно усилить состав в летнее трансферное окно.

«100 млн фунтов за одного игрока? Мы не говорим о таких вещах. Могу лишь сказать, что нам придётся тратиться этим летом. В этом нет сомнений. Клуб сделает это, но сейчас не стоит говорить о том, сколько и за кого будет заплачено», – приводит инсайдер Фабрицио Романо слова Клоппа.

Рекордной покупкой «Ливерпуля» остаётся Виргил ван Дейк – 84,6 млн евро. Приобретённый прошлым летом Дарвин Нуньес обошёлся клубу в 80 млн.