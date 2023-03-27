Стало известно, во сколько обойдётся «Ливерпулю» Уорд-Праус

Полузащитник «Саутгемптона» Джеймс Уорд-Праус может перебраться в «Ливерпуль» в летнее трансферное окно.

Ключевой игрок «святых» всерьёз рассматривает возможность смены клуба после завершения сезона, а вылет команды в Чемпионшип сделает уход 28-летнего футболиста почти неизбежным. Ранее уже сообщалось, что интерес к Уорду-Праусу проявил «Ливерпуль». Согласно сведениям английских СМИ, стоимость трансфера хавбека составит порядка 45 млн евро.

Джеймс Уорд-Праус записал себе в активе девять забитых мячей и три результативные передачи в 35 матчах за «Саутгемптон» в текущем сезоне во всех турнирах.