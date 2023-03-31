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Гвардиола оценил шансы «Манчестер Сити» на чемпионство в АПЛ

31 Марта 2023 • 20:19 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ливерпуль
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Через 17 ч. 28 мин.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о шансах своей команды в чемпионской гонке Английской премьер-лиги.

В активе «горожан», сыгравших 27 матчей, 61 набранное очко. Лидирующий в турнирной таблице «Арсенал» набрал 69 баллов, проведя на один матч больше. По словам Гвардиолы, его команде будет очень трудно опередить «канониров»: «Мы не станем чемпионами, если не выиграем все оставшиеся матчи в чемпионате», – заявил испанский специалист, цитируемый официальным сайтом «Манчестер Сити».

В субботу коллектив Хосепа Гвардиолы сыграет в родных стенах против «Ливерпуля».

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Манчестер Сити Арсенал Лондон Хосеп Гвардиола
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ЛИВЕРПУЛЬ
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