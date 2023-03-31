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Клопп рассказал, чем занимался во время паузы

31 Марта 2023 • 17:24 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ливерпуль
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Через 20 ч. 30 мин.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, чем он занимался во время мартовской паузы на матчи национальных сборных.

«Во время перерыва мы занимались планированием на следующий сезон, если не учитывать несколько выходных. Мы не планировали тренировки или что-то такое. Что касается новых футболистов в летнее трансферное окно, то я настроен положительно. Но пока это разговоры, а не решения. Мы заняты, как вы понимаете», - сказал Клопп журналистам в ходе пятничной пресс-конференции.

В субботу, 1 апреля, «Ливерпуль» проведёт гостевой матч чемпионата Англии против «Манчестер Сити».

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Ливерпуль Юрген Клопп трансферы футбола - лето 2023
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ЛИВЕРПУЛЬ
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