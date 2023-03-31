«Манчестер Сити» вложит 350 миллионов евро в обновление стадиона

Один из лучших клубов Англии, действующий чемпион Премьер-лиги «Манчестер Сити», задумал обновление своего стадиона «Этихад». Об этом сообщает издание Daily Mail. В результате вместимость арены должна вырасти до 61 тысячи зрителей, в то время как сейчас она составляет 55 100.

В прошлом году стадиону исполнилось двадцать лет, он был построен в 2002 году и обошелся по ценам того года в 112 миллионов фунтов - примерно 130 миллионов евро. Переименована арена была в 2011 году - изначально она называлась «Сити оф Манчестер».

Рекорд посещаемости был установлен в 2015 году на матче против «Сандерленда» - за ним следили 54 523 зрителя.