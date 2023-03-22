Холанн рискует пропустить матч с «Ливерпулем»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн может не успеть залечить травму до матча против «Ливерпуля».

Лидер атаки «горожан» был вынужден покинуть расположение сборной Норвегии из-за повреждения, о чём стало известно во вторник. По данным Times, в «Манчестер Сити» опасаются, что Холанн не сможет сыграть в предстоящем поединке Премьер-лиги против «Ливерпуля», который состоится 1 апреля. При этом в клубе считают травму 22-летнего игрока не слишком серьёзной – он должен вернуться в строй в течение нескольких недель при любых раскладах.

В активе Эрлинга Холанна 42 забитых мяча в 37 поединках за «Манчестер Сити» в текущем сезоне.