Робертсон: «Очень неприятно начинать апрель, не претендуя ни на один из трофеев»

Левый защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон высказался о неудачно складывающемся сезоне команды.

Коллектив Юргена Клоппа занимает шестое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, отставая от лидирующего «Арсенала» на 27 очков. Также мерсисайдцы на ранних стадиях завершили выступление в Кубке Англии, Кубке лиги и Лиге чемпионов.

«Апрель только начинается, а мы уже не претендуем на титул Премьер-лиги, вылетели из Кубка Англии, Кубка лиги и Лиги чемпионов. Конечно, это невероятно разочаровывает. Мы явно не мечтали о таком положении дел», – приводит издание Mirror слова шотландца.

1 апреля «Ливерпуль» проведёт выездной матч Премьер-лиги против «Манчестер Сити».