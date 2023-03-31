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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Робертсон: «Очень неприятно начинать апрель, не претендуя ни на один из трофеев»

31 Марта 2023 • 01:27 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ливерпуль
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01.04 14:30

Левый защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон высказался о неудачно складывающемся сезоне команды.

Коллектив Юргена Клоппа занимает шестое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, отставая от лидирующего «Арсенала» на 27 очков. Также мерсисайдцы на ранних стадиях завершили выступление в Кубке Англии, Кубке лиги и Лиге чемпионов.

«Апрель только начинается, а мы уже не претендуем на титул Премьер-лиги, вылетели из Кубка Англии, Кубка лиги и Лиги чемпионов. Конечно, это невероятно разочаровывает. Мы явно не мечтали о таком положении дел», – приводит издание Mirror слова шотландца.

1 апреля «Ливерпуль» проведёт выездной матч Премьер-лиги против «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Эндрю Робертсон
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ЛИВЕРПУЛЬ
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