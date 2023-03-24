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«Ливерпуль» положил глаз на полузащитника «Аякса»

24 Марта 2023 • 13:32 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ливерпуль
01.04 14:30

Хавбек амстердамского «Аякса» Эдсон Альварес попал на радары английского «Ливерпуля». По информации от журналиста Бена Джейкобса, команда Юргена Клоппа постарается приобрести мексиканца в летнее трансферное окно.

Альварес является одним из вариантом для мерсисайдцев. Ранее в списке желаний у «Ливерпуля» были Джуд Беллингем из дортмундской «Боруссии» и Матеус Нунес из «Вулверхэмптона».

Напомним, прошлым летом Альварес мог оказаться в лондонском «Челси», но «Аякс» отказался продавать полузащитника в последние дни трансферного окна. Интерес к Эдсону ранее также приписывали состороны «Арсенала».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Аякс Эдсон Альварес трансферы футбола - лето 2023
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