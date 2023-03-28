Аке – о борьбе с «Арсеналом» за чемпионство: «Интрига сохранится до конца сезона»

Центральный защитник «Манчестер Сити» Натан Аке рассказал, что думает о соперничестве с «Арсеналом».

«Канониры» набрали 69 очков в Премьер-лиге, сыграв 28 матчей, а в активе «горожан» 61 балл после 27 встреч.

«Думаю, интрига сохранится до самого конца. Очень плотная борьба, всё может измениться в любой момент. Будет очень трудно догнать «Арсенал», и нам нужно не допускать осечек, но «Арсеналу» тоже придётся нелегко», – цитирует MEN нидерландского футболиста.

1 апреля «Манчестер Сити» проведёт домашний поединок против «Ливерпуля». Команда Микеля Артеты в тот же день примет на своём поле «Лидс».