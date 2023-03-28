Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высоко оценивает талант полузащитника леверкузенского «Байера» Флориана Вирца.

Об интересе «горожан» к 19-летнему футболисту стало известно ранее в текущем месяце. Согласно сведениям Fichajes, в подписании заинтересован лично рулевой команды Гвардиола, видящий в юной звезде Бундеслиги подходящего для своих тактических принципов исполнителя. Интерес к Вирцу также проявляют другие гранды европейского футбола, включая мадридский «Реал» и «Барселону».

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость атакующего хавбека в 70 млн евро.